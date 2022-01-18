الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد الرشيدي: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والعلاوات توفر حياة كريمة للمواطنين

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ ، بقرارات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزير المالية اليوم، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بجانب إقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه، الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتزيد بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، معتبرا إياها قرارات تاريخية تدعم المواطن المصري. 

وأكد الرشيدي ، في بيان له اليوم، أن إعلان الرئيس تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، أولى خطوات الطريق الصحيح نحو تطوير قطاع التعليم، وسد العجز الشديد في قطاع المعلمين الذي نعاني منه منذ سنوات طويلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية شمول قرارات الرئيس العاملين بمنظومة الجامعات والبحث العلمي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حيث اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل الإجمالي إلى 3.1 مليار جنيه، وتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، سوف يساعد على النهوض بمنظومة التعليم العالي وتحسين أوضاع العاملين بها. 

وأكد الرشيدي، أن هذه القرارات تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسة بالتطوير والإصلاح ورفع المعاناة من على كاهل المواطنين، ومواكبة للظروف الاقتصادية الصعبة والتخفيف عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح  الرشيدي، أن زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، يمثل انتصار كبير للمواطن مما سيعود عليه بمنفعة عند صرف الراتب، فضلا عن أن هذه الزيادة تعكس مدى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وأن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإرساء دعائم استراتيجية تنمية مصر المستدامة ٢٠٣٠، أتت بثمارها، لافتًا إلي أن الرئيس السيسي استجاب للآلاف من المعلمين الذين عانوا كثيرا من أزمة التعيينات بالمدارس، وذلك بتوجيه سيادته بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات. 

النائب محمد الرشيدي مجلس الشيوخ قرارات الرئيس السيسي الحد الأدنى 2700 جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار فى محافظات مصر

«الخارجية» تعلن إصابة مصريين فى الهجوم الإرهابي بأبو ظبى

«تعيين 30 ألف مدرس سنويًا».. أبرز قرارات اجتماع الرئاسة اليوم

أول تعليق من وزير التعليم بشأن قرار تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات

أول إجراء من «التعليم» ضد مراقب تسبب في تبول طالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني