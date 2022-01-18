الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمير هاري يبتز جدته عاطفيا لإجبار عائلته على الموافقة بشروطه قبل العودة

الامير هاري
الامير هاري

أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الأمير هاري استغل أطفاله كسلاح لابتزاز جدته الملكة اليزابيث الثانية البالغة من العمر ٩٥ عاما، لتحقيق متطلباته والضغط على عائلته، إلا أن العائلة ترى أن هذا أمر غير لائق وقاسي.

وتابعت أن هذا هو بالضبط ما يفعله دوق ساسكس المتعجرف والمخيف، مع هجومه غير المسبوق والطعن القانون على قرار حكومة المملكة المتحدة برفض حماية الشرطة له عندما يكون في بريطانيا لأنه لم يعد عضو ملكيا عاملاً بحسب اختياره.

وأضافت أن ابتزاز هاري لجدته لا يحدث إلا في الكواليس وخلف أسوار القصر، وفي وسائل الإعلام يدعي هو وزوجته ميجان حبهما للملكة.

وتابعت أنه إذا لم يحصل هاري على الأمن الذي يريده، فمن المرجح أن يحضر احتفالات اليوبيل البلاتيني وحده، تاركًا أرشي وليليبت في كاليفورنيا مع ميجان.

وأكدت الصحيفة أن هاري هو النقيض القطبي لجدته، التي حافظت طوال فترة حكمها على تصريحاتها العامة عند الحد الأدنى وسمحت بالحكم على نفسها من خلال أفعالها.

وتابعت أن الانفجار القانوني الأخير للزوجين لا يقل عن كونه ابتزازًا عاطفيًا، لأن هاري يقول بهذا التهديد إنه إذا لم يحصل على ما يريد، فلن يجلب عائلته إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك ابنة ليليبيت ديانا مونتباتن وندسور البالغة من العمر سبعة أشهر، والتي أطلقوا عليها اسم الملكة.

وأضافت أن هاري يعرف جيدًا أن جدته لا تستطيع السفر، لذلك لا توجد فرصة لها في القيام برحلة إلى قصر مونتيسيتو الذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني، والذي يقال إن سكان ساسكس قد سئموا منه بالفعل.

وتابعت أن تحدي هاري لجدته ووالده الأمير تشارلز لن يسفر عن أي نجاح، فلن توافق الملكة على طلبات هاري أو الخضوع لابتزازه.

المملكة المتحدة احتفال كاليفورنيا دوق كواليس الأمير هاري تشارلز وسائل الاعلام الملكة إليزابيث ديانا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار فى محافظات مصر

«الخارجية» تعلن إصابة مصريين فى الهجوم الإرهابي بأبو ظبى

«تعيين 30 ألف مدرس سنويًا».. أبرز قرارات اجتماع الرئاسة اليوم

أول تعليق من وزير التعليم بشأن قرار تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات

أول إجراء من «التعليم» ضد مراقب تسبب في تبول طالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني