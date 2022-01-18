بعد قرارات الرئيس.. خريطة المعلمين والطلاب في مصر

قرارات مهمة أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، شملت عدد من القطاعات في الدولة وركزت على زيادة الأجور بشكل خاص للعاملين فيها، وإعادة هيكلة أوضاعهم وتحسينها.

وخرجت تلك القرارات تلبية لاحتياجات القطاعات لها، ومطالبة العاملين بها خلال الفترة الأخيرة، وكنوع من الاستجابة لهم، وهو الأمر الذي قوبل باستحسان من قبل العاملين فيها.

كان من بين تلك القرارات إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

على خلفية ذلك القرار، فإن أعداد المعلمين في مصر تراجعت خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد مدرسي التعليم قبل الجامعي سواء العام أو الأزهري 1.189 مليون مدرس خلال العام 2019/2020.

بينما بلغ عدد مدرسي التعليم ما قبل الابتدائي 62.7 ألف مدرس، أما التعليم الإعدادي 297.6 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي، وفيما يتعلق بالتعليم الثانوى بلغ عدد المدرسين نحو 148.2 ألف مدرس، كما بلغ عدد مدرسي التعليم الثانوي الفني 146.7 ألف مدرس.

انفوجراف عدد المعلمين في مصر

وعلى صعيد الطلاب، فقد بلغ عدد طلاب التعليم ما قبل الابتدائي 1.569 مليون تلميذ، ويبلغ عدد طلاب التعليم الإعدادي 5.626 مليون تلميذ، بينما بلغ عدد طلاب التعليم الثانوي 2.054 مليون تلميذ، بينما التعليم العالي بلغ طلابه 3.339 مليون.