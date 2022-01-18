نجاح 4 عمليات جراحية كبرى لقسم المناظير بمستشفى التضامن في بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: نجاح 4 عمليات كبرى والأولى من نوعها بقسم المناظير الجراحية بمستشفى التضامن ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح أربع عمليات كبرى بقسم المناظير الجراحية داخل مستشفى التضامن التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، مشيرًة إلى أن هذه العمليات هي الأولى من نوعها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن العملية الأولى هي استئصال جذري كلي للمعدة والغدد الليمفاوية المحيطة إضافة إلى عمل وصلات معوية ما بين المرئ والأمعاء لمريض كان يعاني من ورم سرطاني متشعب بالمعدة، بينما العملية الثانية هي استئصال ورم سرطاني بالقولون والغدد الليمفاوية وتوصيل القولون بالمستقيم لمريض كان يعاني من ورم سرطاني بالقولون، وذلك باستخدام المناظير والدباسات الجراحية.

وأضافت أن العملية الثالثة تمت بالتعاون بين قسمي الجراحة ومناظير الجهاز الهضمي بمستشفى التضامن لمريض كان يعاني من ورم أسفل المرئ مباشرة وصعوبة في البلع للأكل والشرب تم عمل استئصال للورم مع الحفاظ على المرئ والمعدة، فيما كانت العملية الرابعة استئصال ورم سرطاني لمريض كان يعاني من ورم سرطاني خبيث وتكيسات بالكلية اليسرى حجمها كبير، وذلك عن طريق المناظير والدباسات الجراحية.

وتابعت، أنه تمت العمليات الأربع بنجاح واستقرار الحالة الصحية للمرضى على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمستشفى التضامن بورسعيد، بقيادة د. أيمن أبو شميله، استشاري جراحة الأورام والمناظير ورئيس قسم جراحة الأورام بمعهد أورام دمنهور، وبمشاركة كلًا من د. أحمد مدكور، استشاري المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى التضامن، د. محمود عمار، أخصائي جراحة الأورام، د. محمد مطر، أخصائي الجراحة العامة، د. أحمد خميس، استشاري ورئيس قسم التخدير بالمستشفى وأستاذ بجامعة عين شمس، د. محمد جلال، استشاري التخدير وعلاج الألم بمعهد أورام دمياط، وبمشاركة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

ولفتت إلى أن تكلفة إجراء مثل هذه العمليات تتراوح ما بين (80 - 150) ألف جنيه في القطاع الخاص للعملية الواحدة، بينما تم إجراؤها بتكلفة 300 جنيه فقط سددها كل مريض عن العملية الواحدة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توافر أحدث أجهزة المناظير الجراحية المتطورة بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد، والذي يُمكِّنها من تقديم كافة الخدمات الطبية المتعلقة بالجهاز الهضمي باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، وإحداث نقلة طبية نوعية في مجال إجراء العمليات الجراحية بمهارة وأمان وجودة عالمية.

وتابع: أنه جاري حاليًا تحويل مستشفى التضامن إلى مجمع طبي من خلال ربطها بشكل متطور مع مستشفى المبرة ببورسعيد، ليصبحا مجمع الشفاء الطبي في إطار استراتيجية الهيئة نحو العمل بنظام المجمعات الطبية الشمولية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين داخل مكان واحد دون الانتقال إلى أكثر من مكان على غرار المجمع الطبي بالإسماعيلية والمجمع الطبي الدولي بالأقصر.