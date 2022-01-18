محافظة كفر الشيخ تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين

اختتمت محافظة كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة الدائم على تحسين مستوى الأداء الوظيفي فى إطار إهتمامها بتدريب العاملين بالقطاع الحكومي بصورة دورية بكافة المؤسسات لضمان المستوى الأفضل للخدمة المقدمة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن المحاضرات شملت التعريف بكافة التخصصات والمهام الوظيفة المنوط بها المسؤولين عنها بالإدارات، الدورة التدريبية التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لرفع كفاءة العاملين.

وأكد محروس على ضرورة تضمن المحتوى التدريبي للدورة التدريبية على تنمية العديد من مهارات العمل التنفيذي في عدة مجالات منها فن إدارة الوقت والتخطيط الإستراتيجي، والتواصل الإداري الفعال، وتحليل المشكلات وصنع القرار، بالإضافة إلى تنمية المهارات القيادية، وإدارة الأزمات والصراعات والتعامل الإعلامي، ومهارات التفاوض، وكيفية تشكيل فرق العمل، والتحول الرقمي في أداء الخدمات.

وأشاد وكيل الوزارة بتحقيق أهداف التدريب من تبادل الخبرات بين العاملين، والتعرف على الأسس والمعايير التي تعمل بها الإدارات، التى أسهمت فى بناء خلفية إدارية متنوعة للموظف تجعله مؤهلا لتولى المسؤوليات المختلفة بجدارة وعن علم و تضمن تواصل الأجيال، تخلق كوادر إدارية ناجحة قادرة على إحراز النجاحات كونهم قيادات الغد.

وأشار إلى خطة تطوير الطب الرياضي، كما ألقى الضوء على تاريخ إنشاء المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة و رؤية الدولة لتطويره إلى وزارة تجمع إختصاصات المجلسين تحت مظلة واحدة.

وأشرف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، و مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة بالمحافظة، والإشراف التنفيذي الدكتور جمال الشهاوي، مدير ادارة الأداء الرياضي، محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.