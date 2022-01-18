الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النيجر تجدد دعمها لليبيا في التصدي للعصابات وتجار البشر والسلاح

الكوني وسفير النيجر
الكوني وسفير النيجر

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم، سفير النيجر المعين لدى ليبيا إسياد أغ كاتو، الذي جاء حاملا رسالة من الرئيس بوعزوم مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين.

وأكد الكوني، خلال اللقاء على أهمية العلاقات التي تربط بين ليبيا والنيجر، باعتبارها العمق الاستراتيجي الطبيعي للببيا، ويجمع بينهما تكامل ثقافي وحضاري ضارب الجذور في تربة التاريخ والجغرافيا. وذلك وفق تكامل وتناغم اجتماعي واقتصادي، كانت فيها الحدود نقطة لقاء وتلاحم، معرباً عن أسفه لتحول ذات الحدود الى مصدر قلق بسبب استغلال العصابات العابرة للحدود وتجار البشر والسلاح، والمجموعات المسلحة المتشددة والمتطرفة الموجودة على الحدود، صعوبة الظروف الحالية، وتوظيفها للحدود المشتركة لاغراض اجرامية وارهابية تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في البلدين، وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق الامني واللوجستي بين البلدين للتصدي لمثل هذا التهديد والقضاء عليه.

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة التركيز على التبادل الاقتصادي، وضرورة العمل على استكمال الطريق الرابط بين ليبيا والنيجر، والذي سيساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري المشترك بين البلدين وتحقيق المنفعة للشعبين الشقيقين.

من جهته أكد سفير النيجر لدى طرابلس بأن عملية استكمال الطريق الرابط بين البلدين هو حلم لكل النيجر، باعتبارها دولة مغلقة وبحاجة لأن يكون لديها ممر تجاري عبر ليبيا، يسمح لها بالتواصل مع فضاءات اوسع، خاصة مع دول الشمال، الأمر الذي سيؤسس لحراك اقتصادي على درجة من الاهمية، من شأنه أن يخلق الفرق، ويساهم في إنعاش النهضة الاجتماعية والاقتصادية واستقرار المنطقة.

واعتبر السفير النيجيري لدي ليبيا، أن ليبيا تشكل نقطة الارتكاز لأمن واستقرار المنطقة والقارة، فأن ثبات القدم الليبية هو ثبات لكامل الجوار، وأن اهتزت اهتزت كامل القارة.

موسى الكوني ليبيا النيجر ليبيا والنيجر العصابات العابرة للحدود تجار البشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

«تعيين 30 ألف مدرس سنويًا».. أبرز قرارات اجتماع الرئاسة اليوم

أول تعليق من وزير التعليم بشأن قرار تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

«الأرصاد»: سقوط الأمطار الغزيرة سيستمر لسنوات مقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني