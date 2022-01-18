«التضامن» عن «سقيا الماء»: اتخذنا قراراً بوقفها لمدة عام

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراءاتها فيما نشره موقع «الدستور» من مخالفات لمؤسسة «سقيا الماء».

وقالت الوزارة إنها شكلت لجنة لفحص عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى ٢٣ مايو ٢٠٢١ بهدف التحقق من سلامة إجراءات جمع المال وترشيد إنفاقه في الأوجه المقرر لها، وكانت مؤسسة "سقيا الماء" أحد الجمعيات الواجب مراجعتها، علما بأن إجراءات المراجعة والفحص تتم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.



وأضافت أن اللجنة المشكلة أعدت تقريرا تضمن عددا من المخالفات المالية للمؤسسة، ومن هذه المخالفات جمع المال دون أخذ الترخيص اللازم من الجهة المختصة وهو ما يخالف قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، والقوانين السابقة عليه.

وأوضحت أن النيابة تتولى التحقيق في أية مخالفات مالية أخرى، وفى ضوء ذلك قامت هيئة الرقابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة بتقرير وزارة التضامن الاجتماعى المتضمن المخالفات التي تم رصدها فى مؤسسة "سقيا الماء"، وفي عدد من الجمعيات والمؤسسات الأخرى التي تم مراجعتها.



وأشارت إلى أنه عقب إخطار النيابة العامة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإخطار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة بوقف حسابات التبرعات الخاصة بالمؤسسات التى أثبتت اللجنة وجود مخالفات بها، ومن بينها مؤسسة "سقيا الماء"، لدى البنوك، وبالفعل، تم وقف الحسابات، كما تم إخطار المجلس

الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف أى إعلانات خاصة بالمؤسسات المخالفة، وبينها مؤسسة "سقيا الماء".

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها اتخذت مؤخرا قرارا بوقف نشاط المؤسسة لمدة عام أو لحين انتهاء

تحقيقات النيابة العامة.