الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«السعودي للتنمية» يقيم ورشة عمل مشتركة مع وزارة الخارجية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أقام الصندوق السعودي للتنمية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل مشتركة مع وزارة الخارجية السعودية بعنوان «تحديد المعايير والأولويات للدول المستفيدة من الدعم التنموي المقدم من الصندوق».

وشارك في ورشة العمل عدد من الجهات الحكومية السعودية المعنية، إذ هدفت الورشة المقامة بمقر الصندوق في الرياض إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية فيما يخص المواءمة بين المساعدات الإنمائية، وتطوير آلية دعم الدول النامية ومتابعة تنفيذ المشاريع، وبحث الوسائل التي من شأنها تعظيم الأهداف التنموية للدول المستفيدة. 

وبدأت ورشة العمل بكلمة سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ، رحب فيها بالجهات المشاركة، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود الإنمائية، تلا ذلك كلمة لوكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، السفير عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي لتبدأ حلقات النقاش التي استمرت لأكثر من 4 ساعات وانتهت بوضع التوصيات والمقترحات.

شارك في اللقاء ممثلون من جهات حكومية سعودية، ومنها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي عقد هذه الورشة استمرارًا لجهود الصندوق السعودي للتنمية في توطيد الجهود مع الجهات الحكومية، والتعاون المشترك لتحقق المساعدات هدفها الإنمائي.

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وائل لطفي

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