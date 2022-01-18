محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ممدوح أبو حمادة ممثل قطاع المشروعات بوزارة الداخلية، والمهندس محمد عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، والمهندس محمد العادل مدير مشروعات الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وعدد من ممثلى الشركات المنفذة لأعمال المشروعات.

وناقش الاجتماع المشروع التجاري الترفيهي المتكامل بكيمان فارس خلف الحديقة الدولية، ومشروع تطوير منطقة السواقي، وأعمال تأهيل حديقة المدينة بشارع أحمد شوقي.

وتناول الاجتماع عرض الرؤى الخاصة لتطوير واستغلال حديقة جبل الزينة بنطاق مركز سنورس على ضفاف بحيرة قارون، ومتابعة آخر أعمال التطوير بالمناطق العشوائية بمدينة الفيوم، وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، مدير عام الحسابات بالديوان العام، بسرعة إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية، لما تم تنفيذه من أعمال، للشركات القائمة على أعمال التطوير، موجهاً بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للارتقاء بالشكل الجمالى بالمناطق المطورة.

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة إعداد المقايسات اللازمة بتوصيل خدمات مياه الشرب لمنطقة السواقي وحديقة المدينة، وتسليمها لمسئولي الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمنطقتين، مؤكداً على تنفيذ الأعمال بما يتوائم والبعدين البيئى والحضاري للمنطقة، وتوفير المساحات المجانية المفتوحة، وتكثيف شجيرات الزينة بمنطقة السواقي.

وشدد المحافظ، على تنفيذ الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة، مؤكداً على أن مشروع تطوير منطقة السواقي لن يحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل بها بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائداً اقتصادياً للمحافظة، لافتاً إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتي في إطار الحرص على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الموارد، بما يُسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.