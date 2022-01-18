الفريق أسامة عسكر يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز "قيادة خارجى ذو مستويين «سهم-1»"

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين (سهم-1)، والذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام، والذى يأتى فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الإستعداد القتالى الدائم والكفاءة العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن، أتبعه عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون، والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع .

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى تنفيذ المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.