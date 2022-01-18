الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبًا بحريًا عابرًا فى البحر الأحمر بنطاق الأسطول الجنوبى

القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية والفرنسية

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى  بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع فرقاطة الدفاع الجوي الفرنسية "CHEVALIER PAUL".

واشتملت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية، كذلك القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية التى أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها، وكذا تمارين المواصلات، بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران، وتنفيذ أعمال التصوير.

وتأتى تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية، ونظيرتها الفرنسية.

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وائل لطفي

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