«قادرون باختلاف» بـ«المموه» داخل وحدات الصاعقة والمظلات (فيديو)

استقبلت قوات الصاعقة والمظلات بالقوات المسلحة وفدا من أبطال "قادرون باختلاف" فى زيارة خلال يومين، حيث تم استقبالهم بعرض لحرس الشرف، وعزفت لهم الموسيقات العسكرية مجموعة من المقطوعات ونفذت عروضا مبهرة، حسبما كشف فيديو بثه الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

ويظهر فى فيديو الزيارة سعادة عارمة على أبطال "قادرون باختلاف"، حيث وجهت لهم القوات تحية عسكرية، ثم استقبالهم في أماكن التدريب لا سيما بعد ارتدائهم الأفرول العسكري المموه للصاعقة والمظلات، وشاركوا فى بعض التدريبات كما تم تنسيق جولة ترفيهية لهم.