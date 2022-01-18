الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حصر بلاغات التغيب عقب العثور على جثة شاب بمنية النصر

جثة
جثة

تجري أجهزة الأمن بالدقهلية جهودها لفحص وحصر بلاغات التغيب، عقب العثور على جثة متحللة في البحر الصغير بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة الى مأمور مركز منية النصر بالعثور على جثة متحللة داخل مياه البحر الصغير مقابل مدينة منية النصر.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وبالفَحص تبين أن الجثة لشاب بكامل ملابسه لشاب في العقد الثالث مجهول الهوية وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي والشرطة ونقلها الي مشرحة مستشفى منية النصر المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تحت تصرف النيابة، وجاري فحص بلاغات التغيب الفترة الماضية للتعرف على هوية الجثمان أو محاولة معرفة أسباب تواجده فى هذا المكان.

شرطة النجدة جثة شاب محافظة الدقهلية جثة متحللة بلاغات التغيب انتشال الجثة منية النصر

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وائل لطفي

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