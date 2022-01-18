الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى

سياسي

الجارحى يطالب «النقل» و«الفيوم» بتطوير طريق بحيرة قارون السياحى

النائب محمد الجارحى
النائب محمد الجارحى

طالب النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي والأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن، كلاً من الفريق كامل الوزير وزير النقل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتطوير طريق بحيرة قارون السياحي لحماية أرواح المواطنين من الحوادث المتكررة، مشدداً على ضرورة التعامل السريع مع المشكلة ودخول الطريق ضمن خطة التطوير بمحافظة الفيوم؛ نظرًا لخطورة الأمر وتأثيره الشديد على حياة المواطنين.

وأكد الجارحي، أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من حوادث التصادم والسير على طريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم؛ نتيجة لعيوب في الطريق ذاته، وآخر تلك الحوادث حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، وقع فى ديسمبر 2021، والذي أسفر عن إصابة 18 شخصًا بإصابات بالغة ووفاة شخصين. وأوضح الجارحي أن حياة المواطنين وسلامتهم مطلب أساسي لا يمكن التهاون معه، مشيراً أنه لا مجال للتباطؤ فى معالجة المسئولين لهذه النوعية من المشكلات والتهديدات الحياتية اليومية للمواطنين.

وكشف الجارحي أنه رغم كثرة شكاوى المواطنين، وطلب ازدواج طريق بحيرة قارون السياحي أكثر من مرة، لُوحِظَ عدم الاكتراث بالمشكلة، ووجود ضعف وبطء في تعامل الوحدات المحلية والمحافظة ووزارة النقل مع المشكلة، حيث استمرت وما زالت دون حل أو رد منذ سنوات، وهو ما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين، ويزيد من معاناتهم اليومية، ويهدد حق سكان العزب والقري في توفير الأمان على الطريق بداية من منشأة السادات، وحتى مدخل عزبة وصفي أباظة مرورًا بـ(السعيدية – عزبة بهية راتب – عزبة أحمد حمدي – شكشوك – عزبة الزغبي – الصعايدة – عبدالقوي سالم – الزرابي – كحك البحرية – الرواشدة – عزبة الثلثماية – عزبتي بوريش الشرقية/ الغربية - الناموس – والي ميزار – تونس – الشيمي - مدخل وادي الريان – عزبة الروضة).

مستقبل وطن الفريق كامل الوزير وزير النقل محافظ الفيوم بحيرة قارون

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