الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

المنوفية : حملات مستمرة لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق الوحدات المحلية .. صور

حملات لصيانة أعمدة الإنارة بمركز منوف

أعمال الصيانه
أعمال الصيانه

وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لصيانة كشافات أعمدة الإنارة و استبدال الكشافات القديمة والمعطلة بأخرى جديدة بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المركز والمدينة.

وتابعت الحملة أعمال  رفع كفاءة شبكات الإنارة بطريق "على بدر" التابع للوحدة المحلية بسدود ومقابر قرية غمرين بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان و كفر فيشا بالوحدة المحلية بفيشا الكبرى، فضلًا عن متابعة أعمال فرد طبقة السن بطريق (منوف - الشهداء ) بمنطقة مزلقان العراقية ومحور شبين الكوم طملاى .

كما تابعت الحملة أعمال قطع الفرمة بطريق (منوف - الشهداء) التابع للوحدة المحلية بمنشأة سلطان تمهيدا للبدء في أعمال الرصف  ، بالإضافة إلى متابعة أعمال تسوية جسر مصرف سبل بالوحدة المحلية بجزى و طريق ترعة الباجورية بجوار محطة مياه الحامول لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين .

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا على المرور الدورى على أعمدة ولوحات وكشافات الإنارة بمختلف قرى المدينة للتأكد من صيانتها وسلامتها ، حيث تم صيانة كشافات الإنارة بشارع ورد والمتفرع من شارع الجلاء لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة والحد من وقوع الحوادث، وفى الباجور، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بعمل صيانة لأعمدة الإنارة بمدخل عزبة عجور وشعب شنوان، فضلا عن تغيير العوازل بمصرف أم خليفة حفاظاً على أرواح المواطنين .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال الصيانة بطريق المقابر بناحية جزيرة الحجر وعزبة سعيد حبيب بقرية منشأة السادات، بالإضافة إلى صيانة عدد من الكشافات بنطاق الوحدة المحلية بدنشواي بداية من الوحدة الصحية بإبشادى  وحتى كوبري كفر الشبع ، وكذا مداخل قرية إبشادى وطريق المقابر، فضلا عن إصلاح  خلية مفارق دناصور، و الضغط العالى المغذى للخلية بطريق العراقية دبركي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء ، وفى مدينة سرس الليان، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان عن  عمل صيانة شاملة ومراجعة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية،  وتم صيانة الكشافات بشوارع الفاطميين والمحطة و عبده حمزة  للتأكد من النزلات الكهربائية وعزل الأعمدة تفاديا لوقوع حوادث حفاظاً على أرواح المواطنين .

العراق حوادث المنوفية الضغط العالي الدوري المرور جديدة المواطنين صيانة

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