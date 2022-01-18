لافروف: نرفض مطالبات الغرب المتعلقة بتحركات الجيش الروسى داخل أراضيه

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، لنظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، رفض بلاده لمطالبات الغرب المتعلقة بالعمليات العسكرية التي يجريها الجيش الروسي على أراضيه.



وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي أعقب لقائه مع بيربوك في موسكو: "شرحنا أننا لا يمكننا قبول بعض المطالبات المرتبطة لعمليات القوات المسلحة »الروسية» على أراضينا"، موضحًا أنه أشار للوزيرة الألمانية إلى أن الدول الأعضاء بحلف الناتو، التي تطلب عودة القوات «الروسية» إلى ثكناتها "تزعم في الوقت نفسه أن تحركات القوات على أراضي التحالف لا تخص أحد سواهم"، معتبرا ذلك ازدواجية واضحة في المعايير، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية.



ويتهم الغرب الحكومة الروسية بالتحضير لغزو أوكرانيا عسكريا بعد حشدها لنحو 100 ألف جندي على الحدود بين البلدين.

ونفت موسكو مرارا اعتزامها غزو أوكرانيا، واصفة تلك الاتهامات بأنها ذريعة لزيادة الحضور العسكري للناتو على حدودها.



ولم تسفر سلسلة محادثات جرت في أوروبا، الأسبوع الماضي، بين ممثلين عن الولايات المتحدة وحلف الناتو وروسيا، بشأن ضمانات أمنية متبادلة لمنع تفاقم الوضع في شرق أوروبا، عن تقدم يُذكر، وفق ما كشفت الأطراف المشاركة.