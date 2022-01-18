الأكبر بالشرق الأوسط.. مشروع «الجوجوبا» بالوادي الجديد يستقبل وفدا إماراتيا

استقبل مشروع مشروع الجوجوبا بمحافظة الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والشيخ محمد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالإمارات، ونخبة من المستشارين الاقتصاديين للهيئة.

وأطلع الزملوط وفد الهيئة الإماراتية ومستشاريه على مشروع زراعة الجوجوبا الأضخم في الشرق الأوسط الذي أثبت كفاءة فائقة على مناخ محافظة الوادي الجديد بطاقة إنتاجية تزيد 60% عن بعض الأماكن الأخرى.

من جهته، قال المهندس إسماعيل محمد، بأن مناخ محافظة الوادي الجديد يعد من أفضل المناخات لزراعات الجوجوبا من حيث تباين درجات الحرارة، كاشفا عن سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية مقارنة بالسلالات الأخرى، والتي تم تسجيلها بوزارة الزراعة باسم الشركة المصرية الخليجية والتي سجلت ما يقارب ٢ طن للفدان الواحد.

وأكد المهندس إسماعيل محمد لمحافظ الوادي الجديد، زراعة 50%؜ من إجمالي المساحات المتعاقد عليها من المحافظة، والبدء الفعلي في زراعة 5 آلاف فدان جُدد، حيث تم حفر 5 آبار تمهيدا لبدء نزول الشتلات خلال الأسابيع المقبلة.

علي صعيد متصل، أطلع الدكتور محمد عبد الكريم الطويلة، الهيئة الإماراتية على دراسات الجدوى الميدانية ومدى جدوى زراعة الجوجوبا والاستثمار بها.

وكشف الطويلة النقاب عن الحلفاء الجدد الدوليين للشركة، وهما شركات البادية الاستثمارية في بولندا وبلغاريا وتركيا والدوحة.

وأوضح الطويلة بأن الطلبات التصديرية لبذور وزيت الجوجوبا المصري يتجاوز 140% من الخطة الإنتاجية الحالية.

من جهته، أعلن المهندس إسماعيل محمد، عن خطة للوصول بالطاقة الإنتاجية لمشاتل الجوجوبا إلى 50 مليون شتلة.