الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإيسيسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تطوير التعاون المشترك

الإيسيسكو
الإيسيسكو

بحث قطاع العلوم اﻹنسانية والاجتماعية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لغرب ووسط أفريقيا، آليات تطوير التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية، وبناء قدرات الفتيات والنساء، وتدريب الشباب على القيادة من أجل السلام.


وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، استعرضت راماتا ألمامي مباي، مديرة قطاع العلوم اﻹنسانية والاجتماعية، عددا من البرامج والأنشطة التي ينفذها القطاع في مجالات السلام والأمن، ومحاربة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، وتأهيل النساء والشباب، ومحاربة العنف ضد النساء، مؤكدة الاهتمام الذي توليه الإيسيسكو للتماسك الاجتماعي والاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.


وأضاف البيان أن فابريزيا فالسيوني، نائبة مدير المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لغرب ووسط أفريقيا، أثنت على التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والإيسيسكو، مؤكدة استعداد المكتب لتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة.


وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل على تطوير التعاون المستقبلي، وعقد اجتماعات لتنسيق الجوانب الفنية والإجرائية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

«الأرصاد»: سقوط الأمطار الغزيرة سيستمر لسنوات مقبلة

السيسي يوجه برفع «الأدنى للأجور» إلى 2700 جنيه وتعيين 30 ألف مدرس سنويا

العنانى: ارتفاع معدلات السياحة.. وجاهزون لافتتاح المتحف الكبير آخر 2022

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني