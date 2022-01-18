الإيسيسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تطوير التعاون المشترك

بحث قطاع العلوم اﻹنسانية والاجتماعية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لغرب ووسط أفريقيا، آليات تطوير التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية، وبناء قدرات الفتيات والنساء، وتدريب الشباب على القيادة من أجل السلام.



وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، استعرضت راماتا ألمامي مباي، مديرة قطاع العلوم اﻹنسانية والاجتماعية، عددا من البرامج والأنشطة التي ينفذها القطاع في مجالات السلام والأمن، ومحاربة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، وتأهيل النساء والشباب، ومحاربة العنف ضد النساء، مؤكدة الاهتمام الذي توليه الإيسيسكو للتماسك الاجتماعي والاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.



وأضاف البيان أن فابريزيا فالسيوني، نائبة مدير المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لغرب ووسط أفريقيا، أثنت على التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والإيسيسكو، مؤكدة استعداد المكتب لتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة.



وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل على تطوير التعاون المستقبلي، وعقد اجتماعات لتنسيق الجوانب الفنية والإجرائية.