الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الموريتانى: ندعم إجراءات الإمارات للدفاع عن أمنها ومواجهة الإرهاب

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني،

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وقوف بلاده إلى جانب الإمارات وتضامنها معها ودعمها الكامل لإجراءاتها في الدفاع عن أمنها في مواجهة الهجمات الإرهابية، مجددا إدانة بلاده للهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية بالإمارات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.


وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الغزواني بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أعرب الغزواني عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.
 

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