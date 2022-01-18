الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طفل من النيل بالصف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، جثة طفل لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

تم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بغرق طفل بمياه نهر النيل في قرية تابعة لمركز شرطة الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، تعرض للغرق بنهر النيل خلال لهوه.

تم انتشال جثة الطفل، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.