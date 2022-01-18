الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طفل من النيل بالصف

الإنقاذ النهري
الإنقاذ النهري

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، جثة طفل لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

تم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بغرق طفل بمياه نهر النيل في قرية تابعة لمركز شرطة الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، تعرض للغرق بنهر النيل خلال لهوه.

تم انتشال جثة الطفل، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جنوب الجيزة شرطة المسطحات المائية محافظة الجيزة قوات الانقاذ النهري المسطحات المائية جثة طفل النيابة المختصة

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