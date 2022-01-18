الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا بالدول العربية: ارتفاع ملحوظ في الإصابات بالعراق.. والبحرين صفر وفيات

كورونا بالدول العربية
كورونا بالدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تعد العراق أكثر الدول العربية تسجيلُا للإصابات، فيما لم تسجل البحرين أية وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس.


ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6487 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و125 ألفا و266 حالة، و10 وفيات جديدة بإجمالي 24 ألفا و262 حالة، وتماثل 648 شخصا للشفاء ليصل الإجمالي إلى مليونين و71 ألفا و120 حالة بنسبة 97.5%.


وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 2898 إصابة جديدة وتعافت 1524 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 288 ألفا و323 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1398 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة متعلقة بالفيروس.


وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5873 إصابة جديدة وحالتي وفاة وشفاء 4535 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 626 ألفا و808 حالات، والوفيات إلى 8 آلاف و910 حالات، والشفاء إلى 573 ألفا و831 حالة.


وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض تسجيل 885 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 398 ألفا و940 حالة، وتماثل 618 شخصا للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 385 ألفا و693 حالة، ووفاة 10 حالات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و863 حالة.


وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة 2792 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 811 ألفا و29 حالة، و3 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 2198 حالة، وتماثل 1166 حالة للشفاء بإجمالي 762 ألفا و379 حالة.


وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 4 وفيات و933 إصابة جديدة و263 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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