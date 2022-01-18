العنانى: ارتفاع معدلات السياحة.. وجاهزون لافتتاح المتحف الكبير آخر 2022

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه منذ فتح الحركة السياحة الوافدة في يوليو 2020 وتشهد الحركة ارتفاعا كل شهر عن الذي قبله، ما يؤكد ثقة السائحين وحكومات الدول القادمة منها إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحا أن السياحة المصرية استقبلت الطائرات الروسية في أغسطس الماضي والتي بدأت بـ5 رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة في البداية، ثم بدون سقف، لافتا إلى أنه التقى رئيسة لجنة الأزمة الطبية الخاصة بكورونا في روسيا، وأكدت أن مصر من أقل الدول التي تظهر بها حالات اشتباه بالفيروس عند عودتهم.

وأضاف العناني، خلال لقائه مع صحفيي السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير جاهز للافتتاح نهاية العام الجاري، موضحا أن قرار تطبيق الحد الأدنى بأسعار الفنادق رفع من معدلات إنفاق السائحين، ومع أول مايو المقبل سيتم بيع الغرف الفندقية الـ5 نجوم بـ50 دولارا، 4 نجوم بـ40 دولارا، 3 نجوم بـ30 دولارا، والنجمتين بـ20 دولارا، والنجمة الواحدة 10 دولارات، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع، حيث يتم التطبيق بها اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022.

وأوضح العناني، أنه تمت الانتهاء من مناقشة قانون صندوق السياحة والآثار، وقانون المنشآت السياحية والفندقية من كافة اللجان بمجلس النواب، كما تم الانتهاء من مناقشة قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية بمجلس الوزراء، وجار عرضها على مجلس النواب، كما أنه جار الإعداد لوضع قانون لإنشاء بوابة للحج على غرار البوابة المصرية للعمرة، كما تم الانتهاء من قانون الأزمات السياحية من الوزارة وموجود حاليا بالاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأشار العناني إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات في ملف التحول الرقمي، فلأول مرة يتم شراء التذاكر إلكترونيا وبوابة لتراخيص المنشآت السياحية، كما نقوم بعمل بوابة موحدة لليخوت وبوابة إلكترونية لوزارة السياحة والآثار، وأخرى لهيئة تنشيط السياحة.