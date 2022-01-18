لميس جابر ودرجة الحرارة الآن.. الأكثر بحثا على «جوجل» اليوم

تصدرت لميس جابر اهتمامات المصريين وشغلت بال الكثيرين عبر المحرك العالمي "جوجل"، وفقا لما أظهرته مؤشرات البحث اليوم الثلاثاء.

وحلت درجة الحرارة الآن ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على "جوجل" محرك البحث العالمي، بينما جاءت مصر والسودان كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

لميس جابر

قالت لميس جابر خلال حلقة استضافتها مع زوجها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على برنامج صاحبة السعادة إن ذكرى أول زيارة لها لأهل يحيى الفخرانى في ميت غمر، وقالت: "لاحظت أمرا غريبا في بداية الطعام من جانب والد يحيى الذى قال له وقتها ما تقطع يا سيدي وتديها وتدينا، وهو الأمر الذى أثار استغرابى لأعلم أنها عادة لهم من كثرة محبتهم المفرطة لـ يحيى فهو محور العائلة، خاصة أن والدته أنجبته بعد 7 سنوات من وفاة طفل آخر أنجبته قبله، وبالتالى كان يأكل أولاً ثم يقطع لهما".

واسترجع الثنائى يحيى الفخرانى ولميس جابر ذكريات زواجهما وقصة حبهما خلال بداية الجزء الأول من استضافتهما على شاشة dmc، وأكدا أن إسعاد كانت قاسما مشتركا في علاقتهما، وذلك بسبب صداقتهما مع لميس جابر.

درجة الحرارة الآن



كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية التي تشهدها حالة الطقس، خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

وقال «شاكر» خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة «إكسترا نيوز»، إن البلاد تشهد حالة من انخفاض درجات الحرارة بسبب المنخفض الجوي القادم من جنوب شرق أوروبا حيث يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وأضافت أن هذه الحالة يصاحبها نشاط رياح شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط، وتعمل على انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 15 درجة أما الصغرى وصلت إلى 6 درجات.

مصر والسودان



تتجه الأنظار غداً الأربعاء إلى ملعب «أحمدو أهيدجو» في العاصمة ياوندي مسرح الديربي العربي الحاسم بين مصر وجاره السودان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم في الكاميرون ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة.

ويتنافس المنتخبان العربيان على البطاقة الثانية المباشرة للمجموعة مع غينيا بيساو التي تسعى إلى تخطي الدور الأول للمرة الأولى في تاريخها عندما تلاقي نيجيريا المتصدرة والضامنة للمركز الأول وبطاقة الدور الثاني.