الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصناعات الهندسية» و«الكيماويات» تخاطبان مجلس الوزراء بشأن لائحة الموارد البشرية

عماد حمدي رئيس النقابة
عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات

أرسل المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيمائي عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي  الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار  عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والنائب عبد عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتضمنت المذكرة التي حصلت “الدستور” على نسخة منها، تضرر العاملين بقطاع الأعمال العام بشأن قيام وزير قطاع الأعمال العام من تطبيق لائحة الموارد البشرية التي اقترحها وزير قطاع الأعمال العام  بالمخالفة للقانون والدستور، والتي اعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية، لأنها تنتقص من حقوقهم التي كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقا للقانون، وكفلها لهم القانون والدستور، كما أنها تخالف توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعي العمل والعمال، حيث أكد في تصريحات له أثناء افتتاح شركة كيما أسوان منذ أيام، أنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأي حق من حقوق العاملين.

كما تخالف المذكرة تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإرجاء تنفيذ هذه اللائحة، وإحالة الأمر لوزارة القوى العاملة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية (وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، والشركات القايضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتنظيم العمالي عن طريق النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية)، وذلك طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. 

وأكدت المذكرة، أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها إصرار كبير على تنفيذ بنود تلك اللائحة بالقوة، وبالمخالفة للوائح والقوانين والدستور.

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الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب مجلس الشيوخ محمد سعفان وزير القوى العاملة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان وزير قطاع الأعمال العام لائحة الموارد البشرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وائل لطفي

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