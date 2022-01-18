تسليم مساعدات زواج لـ 50 فتاة من الأيتام في بني سويف

سلًم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مساعدات مادية مقدمة من جمعية الأورمان لعدد 50 فتاة من الفتيات الأيتام بقيمة إجمالية 375 ألف جنيه، للمساعدة في شراء مستلزمات الزواج من أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج بواقع 7500 جنيه لكل عروس، ضمن خطة الجمعية الخاصة بالنشاط الشهرى لزواج اليتيمات.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان بقاعة ديوان عام المحافظة،بحضور إمام أحمد إمام مدير الجمعية ببني سويف وعدد من أهالي وأسر المستفيدات.

حيث تقدم المحافظ بالتهنئة للفتيات متمنيا لهن التوفيق والسعادة في حياتهن المقبلة معرباً عن سعادته لمشاركة الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، ومشيدا بجمعية الأورمان كنموذج رائد في مجال العمل الأهلي والخيري بكافة ربوع مصرفي العديد من المجالات الخدمية والتنموية وبصماتها الواضحة في مجال تقديم الرعاية وتوفير الدعم المادي والحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل واليتامى ومحدودي الدخل.

وفي سياق آخر، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المتابعة الميدانية اليومية لكل المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ، والتأكد من السير بالمعدلات التنفيذية المطلوبة.

وأشار إلى أنه سيتابع ميدانيا ومن خلال هذه التقارير كافة الأعمال الجارية، مؤكدا أنه لن يسمح بأية تراخ أو قصور في هذا الشأن، قائلا: كل رئيس مدينة أو قطاع مسئول عن متابعة المشروع كل فيما يخصه، حيث يجب المتابعة الميدانية مع القائمين على التنفيذ على أرض الواقع، موجها بضرورة رفع أية مشكلات أو معوقات طارئة للتدخل في حلها لضمان عدم إعاقتها لتحقيق المعدلات والنسب المقررة في البرنامج الزمني للتنفيذ.

جاء ذلك خلال تفقده لمشروع تطوير حديقة الشلال بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف، وإنشاء النصب التذكارى لشهداء الوطن من أبناء المحافظة، بجانب تجهيز الحديقة لاستضافة كافة الفعاليات التى تنظمها المحافظة فى المناسبات والأعياد القومية.