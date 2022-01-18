استقبلت 250 ألف زائر.. خطة منصة «حصص مصر» لموسم الامتحانات

بعد أيام من إطلاق منصة "حصص مصر" حملة إعلامية للترويج لخدماتها التعليمية، من خلال سفير المنصة الفنان أحمد أمين، تواصل المنصة استعداداتها لموسم امتحانات نصف العام الدراسي، وذلك من خلال خريطة متكاملة من جلسات المراجعة المباشرة على المنصة عبر «فيسبوك».

هذا بالإضافة إلى الاستعداد بأكبر مكتبة أسئلة ونماذج تدريبية تساعد الطلاب على التعامل مع أساليب التقييم الجديدة، التي ستكون موجودة في الامتحان.. ومن المقرر أيضًا أن يكون المنهج موجودًا على المنصة بشكل متكامل، في كل المواد وكل المراحل الدراسية بدءًا من الصف الثالث الإعدادي للصف الثالث الثانوي، في الأنواع المختلفة للمدارس سواء العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.

في ذات السياق، سيكون المنهج موجودًا على المنصة قبل المدارس بأسبوع، فالوحدات والدروس ستكون موجودة على المنصة قبل أن يتم شرحها في المدارس، وفي الفصل الدراسي الثاني سيحدث نفس الأمر أيضا، ويكون المنهج عبر المنصة سابقا لما هو في المدارس.

وفيما يتعلق بالحملة الإعلامية التي أطلقتها منصة «حصص مصر» من خلال سفير المنصة الفنان أحمد أمين، فقد حققت الحملة 19 مليون مشاهدة عبر جميع المنصات حتى الآن، فضلا عن وجود 250 ألف زائر لها، وأكثر من 10500 ألف مشترك، بالإضافة لحجم مختلف من مشاهدة الفيديوهات التعليمية وحل الأسئلة على المنصة.

منصة "حصص مصر" هي منصة وزارة التربية والتعليم التي تستهدف في هذه المرحلة طلبة وطالبات المراحل الدراسية، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.

وتقدم المنصة محتواها التعليمي للمدارس العربي ولغات إنجليزي ولغات فرنساوي، وهو محتوى مراجع من المركز القومي للمناهج لتقديم شرح يعتمد على أسلوب التقييم الجديد المبني على الفهم والتطبيق، وليس الحفظ، كما يراجع على التدريبات والأسئلة المركز القومي للامتحانات المسئول عن تصميم وتنفيذ منظومة التقييم الجديدة.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت منصة "حصص مصر" في ديسمبر 2020، وتعلّم عليها مليون طالب، وفي العام الدراسي 2020-2021 شاهد الطلاب أكثر من مليون ساعة لشرح المناهج، وتدربوا على حل أكثر من 115 مليون سؤال، طبقًا لطريقة التقييم الجديدة.