الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تشدد على تكثيف عمليات التطعيم والجرعة التعزيزية لمحاربة كورونا

كورونا في تونس
كورونا في تونس

شدد وزير الصحة التونسي علي المرابط، على ضرورة تكثيف عمليات التطعيم والجرعة التعزيز، وفقا للبروتوكولات الصحية لمحاربة الموجة الحالية لجائحة "كوفيد-19".

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المرابط عقد اجتماعا لمتابعة تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي، مستعرضا الوضع الوبائي، ومدى استعداد المؤسسات الصحية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا، أول أمس، وإصابة 3 آلاف و905 أشخاص من مجموع 14 ألفا و226 تحليلا مخبريا، لترتفع بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 27.45 %.

أوضحت الوزارة، اليوم، أنّ العدد الإجمالي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و 817 حالة ، فيما بلغ عدد المتعافين حتى الأحد الماضي 2261 شخصا، بأجمالي 706 آلاف و291 شخصا.

وأضافت أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 552 مصابا، بينهم 11 حالة جديدة أمس، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 132 حالة، في حين يخضع 28 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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وائل لطفي

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