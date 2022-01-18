لستِ مضطرة لإزالة مكياجك.. خرافات حول غسل وجهك تعرفِ عليها

هناك العديد من الادعاءات المتعلقة بغسل الوجه، تنتشر عبر جروبات الفتيات على سبيل المثال يكشف الأطباء المتخصصون بالجلدية أنه من الجيد استخدام غسول مناسب لنوع البشرة ويكفي غسل الوجه مرة واحدة به وليس مرتين صباحا ومساء كما يعتقد العديد منا وغيرها من الادعاءات التي يجب تصحيحها في هذه السطور وفقا لتقرير تم نشره عبر موقع “Insider”.

"لا تغسل وجهك في الحمام"

على الرغم من أن البعض يعتقد أن غسل الوجه لا ينبغي أن يكون جزءًا من روتين الاستحمام، وتقول "شسا" طبيبة الأمراض الجلدية إن غسل الوجه في الحمام بدش الدافئ يعزز تقشير أعمق ويفتح المسام، وبالتالي ينظف البشرة .

"يجب أن تغسل وجهك مرتين يوميًا"

أخبر طبيب الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك هادلي كينج أنك لست بحاجة إلى غسل وجهك مرتين في اليوم فهذا يعتمد على نوع بشرتك.

وقال كينج إن أنواع البشرة الجافة أو الحساسة جيدة للتنظيف مرة واحدة في المساء، لكن البشرة الدهنية قد تتطلب منك التنظيف مرتين على الأقل يوميًا، ولكن إذا كنت تتمرن وكنت متعرقًا او كنت تستخدم مكياجًا ثقيلًا علي وجهك ، فإن عليك غسل وجهك بعد الجيم أو قبل النوم، وعمومًا تنظيف بشرتنا قبل النوم ليس فقط لإزالة المكياج ولكن أيضًا الأوساخ والتلوث الذي يتراكم على بشرتنا أثناء النهار.

وذكر: “إذا كنت تستخدم منتجات البشرة الليلية التي تترك بقايا أو غشاءً على بشرتك، فمن المحتمل أن ترغب في تنظيف وجهك في الصباح أيضًا”.

"المنتجات لا تكون فعالة إلا إذا كان الوجه يصاب بحروق طفيفة بعد الاستخدام"

أوضحت أودري كونين طبيبة الأمراض الجلدية ومؤسسة العلامة التجارية للعناية بالبشرة عندما تحترق البشرة أو تتهيج بسبب مكونات العناية بالبشرة فإنها تزيل الغطاء الحمضي الواقي للجلد مما يؤدي إلى حساسية الجلد وايضا العدوى الجلدية، لكن بعض الأحماض و الريتينويدات التي تُصرف بوصفة طبية يمكن أن تؤدي إلى إحساس طفيف بالحرق أو رد فعل تقشير حتى يتكيف الجلد معها.

"يكفي غسل وجهك بالماء والصابون كإجراء روتيني"

الصابون العادي لتنظيف الأشياء العادية، قالت راشيل نازاريان، أخصائية الأمراض الجلدية، إن الصابون التقليدي سوف يزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك، ويتلف حاجز الجلد" ، مما قد يسبب الجفاف والتهيج، بدلاً من ذلك، اغسل بشرتك بمنظف لطيف وخالي من العطر يوفر تنظيفًا عميقًا ويلبي بشرتك.

"أنت مصاب بحب الشباب لأنك لا تغسل وجهك كل يوم"

على الرغم من أن الحفاظ على بشرة نظيفة يساعد بالتأكيد في منع ظهور الحبوب، إلا أن هناك عوامل أخرى، مثل الوراثة والهرمونات يمكن أن تسبب حب الشباب.

وقالت: "إذا كانت بشرتك دهنية ومعرضة لحب الشباب، فعندئذ، قد تصابين بمزيد من المسام المسدودة وظهور حب الشباب إذا كنت لا تغسلين وجهك بانتظام"ولكن إذا لم تكن دهنية أو معرضة لحب الشباب، فإن عدم غسل وجهك كل يوم يمكن أن يسبب لك حب الشباب."

"لا تستخدمي منشفة لتجفيف وجهك"

قد يكون تجفيف الوجه بقطعة قماش مشكلة في حالتين فقط: أولاً، إذا كانت قطعة القماش ملوثة بالبكتيريا أو الفطريات، وثانيًا إذا كانت قطعة القماش خشنة فإنها تسبب تهيجًا، عادة ما يكون من الجيد استخدام قطعة قماش نظيفة على وجهك إذا "جففه برفق دون فرك".

"لستِ مضطرة لإزالة مكياجك قبل غسل وجهك"

يعتقد بعض الأشخاص أن المنظف يمكن أن يزيل المكياج وينظف البشرة بخطوة واحدة، لكن من الجيد إزالة المكياج الخطوة الأولى ومن ثم تنظيف الوجه.

وأوضحت الطبيبة أن “المكياج يحتوي على مواد صبغية ومواد حافظة ومعادن يمكن أن تسد المسام غالبًا إذا تركت لفترة طويلة، وتمنع تغلغل منتجات العناية بالبشرة من الضروري إزالة المكياج كخطوة أولى في روتينك الليلي”.

وأضافت أن "مناديل التطهير تزيل الكثير من البكتيريا والأوساخ والزيوت، ولكنها تترك أيضًا أثرًا من البقايا" يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور حب الشباب، يتطلب تنظيف الوجه المناسب شطفًا مائيًا لتنظيفه بالكامل.