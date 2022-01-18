وزير الخارجية الروسي: موسكو ترغب في تعزيز علاقاتها مع برلين

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن رغبة روسيا في أن تكون العلاقات بين موسكو وبرلين بناءة وتهدف إلى التغلب على المشاكل المتراكمة مع جميع الأعضاء الجدد في الحكومة الألمانية.

جاء ذلك خلال افتتاح محادثات لافروف مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك في أول زيارة لها للعاصمة الروسية بعد توليها منصبها كوزيرة للخارجية الألمانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال لافروف "بالتأكيد نود أن نرى حالة أكثر إيجابية للعلاقات الروسية - الألمانية، ونهدف إلى التغلب على المشاكل المتراكمة مع جميع أعضاء الحكومة الألمانية الجديدة، ونهتم دائما بعلاقات جيدة مع ألمانيا على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة ومراعاة المصالح المشتركة".

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه يقدر فرصة إجراء المحادثات بعد أسابيع قليلة فقط من تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة وبدء العمل.