الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيمبابوي: الحكومة تضغط بشدة لتحقيق أهداف التطعيم

زيمبابوي
زيمبابوي

ذكرت صحيفة هيرالد الزيمبابوية اليوم الثلاثاء، أن حكومة زيمبابوي تضغط الآن بشدة للوصول إلى الأهداف المحددة لتطعيم حوالي 60 في المائة من السكان ضد كورونا على الرغم من عدم تحقيق أهداف التطعيم في العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة حددت هدفًا طموحًا للوصول إلى جميع الأشخاص البالغ عددهم 9.4 مليون شخص ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر بحلول 31 ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، تلقى 3.1 مليون شخص جرعتين فقط بحلول هذا التاريخ، حيث تقدم عدد أقل من الناس إلى مراكز الصحة على الرغم من توفر الجرعات وانتشار فرق التطعيم.

وقالت منسقة الاستجابة الوطنية لكورونا، الدكتورة أغنيس ماهومفا، إنه لم يتم تحديد أي مواعيد نهائية جديدة للحصول على التطعيم الكامل بعد، قائلة : "لا يزال هدفنا الوصول إلى 60 في المائة من السكان، لكننا لم نحدد مواعيد نهائية جديدة بعد، نحن ندفع للوصول إلى الأرقام بأسرع ما يمكن".

وأفادت بقولها :" سيؤدي تلقيح 9.4 مليونًا بالكامل إلى رفع معدل التطعيم في زيمبابوي إلى 62.6 %، مما يعني أنه يجب تطعيم جميع المؤهلين تقريبًا".

وتقوم الحكومة بتنفيذ برامج التوعية في جميع المناطق في جميع أنحاء البلاد في محاولة لزيادة فهم المجتمعات المحلية لأهمية التلقيح.

وحتى الآن، تلقى 4 ملايين و206 آلاف و94 شخصًا جرعتهم الأولى حتى أمس الأول من بينهم 3 ملايين و232 ألفا و122 شخصا تلقوا جرعتهم الثانية بينما تلقى ما مجموعه 26361 شخصًا الحقنة معززة.

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وائل لطفي

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