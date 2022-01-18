الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة السياحة النمساوية: الأسابيع المقبلة سوف تشهد هدوءا في أزمة كورونا

اليزابيث كوستنيجر
اليزابيث كوستنيجر

توقعت وزيرة السياحة النمساوية اليزابيث كوستنيجر، لأول مرة، أن يتم تخفيف قيود كورونا، وأن تعمل كافة المنشآت السياحية بشكل طبيعي قريبا، حيث رجحت أن يكون هناك استرخاء في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت الوزيرة - في تصريحات اليوم الثلاثاء - أن متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا هو بالفعل أسرع في الانتشار وأكثر عدوى ولكن مخاطره أقل وتأثيراته غالبًا ما تكون أكثر اعتدالًا خاصة بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم ثلاث مرات.

وأشارت الوزيرة إلى أن فرض لقاح كورونا إجباريا اعتبارا من أول فبراير المقبل سوف يساهم في تقليل الإصابات والسيطرة على انتشار العدوى، وأن القانون الخاص بذلك سيتم اعتماده في البرلمان بعد غد الخميس دون الالتفات للمظاهرات الخاصة برافضي اللقاح.

من جانب آخر، سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء 16 ألفا و685 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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وائل لطفي

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