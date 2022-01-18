الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أوكرانيا ووفد أمريكى يبحثان خطوات ردع الحشد الروسى العسكرى

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الكونجرس الأمريكي خطوات ردع العدوان الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني - عبر موقع (انستجرام) للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - إنه "بحث خلال اجتماع مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الخطوات المحتملة لردع العدوان الروسي".

وخلال اللقاء، شكر زيلينسكي الولايات المتحدة على مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، كما توجه بالشكر لكونجرس الولايات المتحدة لتضامنه مع شعب أوكرانيا في ظل التحديات الأمنية الحالية.

ووفقًا لموقع الرئيس على الإنترنت، ضم وفد الكونجرس الأمريكي أعضاء مجلس الشيوخ روبرت بورتمان وكريس مورفي وجين شاهين وإيمي كلوبوشار وريتشارد بلومنتال وروجر ويكر.

وقال زيلينسكي "من المهم جدا لأوكرانيا وشعبه تواجدكم معنا اليوم، والذي يعكس دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي المستمر لدولتنا، فضلا عن سيادتها وسلامة أراضيها".

وأبلغ الرئيس الأوكراني، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالوضع الأمني ​​حول أوكرانيا والخطوات التي من شأنها أن تسهم في خفض التصعيد ومنع المزيد من العدوان الروسي. كما أشار إلى الدور المهم للكونجرس في دعم تطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية وتعميق التعاون بين البلدين.

وأفاد زيلينسكي بأن أوكرانيا "تتلقى مساعدة فعالة في مجال الأمن في مثل هذا الوقت الصعب".
وأكد الرئيس الأوكراني خلال لقائه الوفد الأمريكي ضرورة إعداد حزمة وقائية من العقوبات ضد روسيا لمواجهة عدوانها، على حد تعبيره.

كما أثيرت في الاجتماع قضايا موضوعية تتعلق بالحياة السياسية في أوكرانيا.

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن دعمهم بالإجماع لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مؤكدين حق أوكرانيا الكامل الذي لا جدال فيه في اختيار المسارات بشكل مستقل لضمان أمنها.

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وائل لطفي

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