الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«طالبان باكستان» تعلن مسئوليتها عن مقتل ضابط شرطة فى إسلام آباد

طالبان
طالبان

أعلنت حركة طالبان الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن مسئوليتها عن مقتل ضابط شرطة في تبادل لإطلاق النار بالعاصمة الباكستانية، إسلام أباد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم حركة طالبان باكستان، محمد خراساني، قوله: إن الحركة مسئولة عن هجوم إسلام آباد الذي وقع الليلة الماضية، وأن عناصر الحركة استهدفوا قوات الشرطة أمس في هجومين منفصلين شمال غرب البلاد.

من جانبه، حضر وزير الداخلية الباكستاني، الشيخ راشد أحمد، جنازة ضابط الشرطة الذي لقى مصرعه في الهجوم، وأوضح أنه تم التعرف على هوية المسلحين القتلى المتورطين في الهجوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: سقوط الأمطار الغزيرة سيستمر لسنوات مقبلة

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

ليفربول يعلق على فوز صلاح بالمركز الثالث فى "ذا بيست"

«الأفضل فى ألمانيا».. سارة حجى تكشف لـ«الدستور» تفاصيل بحث السرطان

فتح محالج «القابضة للغزل» لتجميع الأقطان من المتأخرين عن التوريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني