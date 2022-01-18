«طالبان باكستان» تعلن مسئوليتها عن مقتل ضابط شرطة فى إسلام آباد

أعلنت حركة طالبان الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن مسئوليتها عن مقتل ضابط شرطة في تبادل لإطلاق النار بالعاصمة الباكستانية، إسلام أباد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم حركة طالبان باكستان، محمد خراساني، قوله: إن الحركة مسئولة عن هجوم إسلام آباد الذي وقع الليلة الماضية، وأن عناصر الحركة استهدفوا قوات الشرطة أمس في هجومين منفصلين شمال غرب البلاد.

من جانبه، حضر وزير الداخلية الباكستاني، الشيخ راشد أحمد، جنازة ضابط الشرطة الذي لقى مصرعه في الهجوم، وأوضح أنه تم التعرف على هوية المسلحين القتلى المتورطين في الهجوم.