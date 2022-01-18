رئيس الشورى البحرينى: نتضامن مع الإمارات فى جهودها لمحاربة الإرهاب

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، وقوف بلاده مع دولة الإمارات ضد كل محاولات المساس بأمنها واستقرارها، والتضامن مع جهودها ومساعيها الحثيثة لمحاربة كافة أشكال وصور الإرهاب، ودعم السلام والأمن بالمنطقة.

وأدان الصالح - في برقية بعثها لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي بالإمارات، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال: إن الاعتداءات الإرهابية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.. مؤكدا موقف المجلس الثابت والراسخ في دعم كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومصالحها.

كما بعث رئيس مجلس الشورى البحريني برقية تضامن مماثلة إلى السفير الإماراتي لدى البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان.