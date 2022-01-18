الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الشورى البحرينى: نتضامن مع الإمارات فى جهودها لمحاربة الإرهاب

علي بن صالح الصالح
علي بن صالح الصالح

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، وقوف بلاده مع دولة الإمارات ضد كل محاولات المساس بأمنها واستقرارها، والتضامن مع جهودها ومساعيها الحثيثة لمحاربة كافة أشكال وصور الإرهاب، ودعم السلام والأمن بالمنطقة.

وأدان الصالح - في برقية بعثها لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي بالإمارات، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال: إن الاعتداءات الإرهابية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.. مؤكدا موقف المجلس الثابت والراسخ في دعم كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومصالحها.

كما بعث رئيس مجلس الشورى البحريني برقية تضامن مماثلة إلى السفير الإماراتي لدى البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان.

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