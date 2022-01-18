سفير باكستان: استثماراتنا فى مصر بـ400 مليون دولار ونسعى لزيادة التبادل التجارى

قال سفير جمهورية باكستان لدى مصر، ساجد بلال، إن بلاده تستهدف تعظيم العلاقات التجارية مع مصر في الفترة المقبلة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين، سواء فيما يتعلق بالصادرات أو الواردات، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الباكستانية في مصر، والتي تصل إلى 400 مليون دولار، بعدد شركات يتخطى المئة شركة باكستانية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، بحضور السفير الباكستاني، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأضاف أن باكستان أصدرت قرارا بإلغاء نظام طلب التأشيرات المسبق لرجال الأعمال المصريين، والاكتفاء بنظام التأشيرات عند الوصول، وذلك لتسهيل دخولهم دون أي معوقات.

وأشار السفير الباكستاني إلى أن باكستان تستقبل العديد من الصادرات المصرية، أبرزها: المنتجات والأدوات الكهربائية والمستلزمات الطبية، أما عن الواردات من السوق الباكستانية فتتمثل في الورق والجلود والأرز والمنسوجات، فيما أوضح أن أبرز القطاعات التي تستثمر بها باكستان بمصر: القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصناعي، والاتصالات.