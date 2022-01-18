الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمر خيرت يكشف لـ«الدستور» عن موعد حفلاته الجديدة بالأوبرا

الموسيقار العالمي
الموسيقار العالمي عمر خيرت

قال الموسيقار العالمي عمر خيرت إنه تعاقد على إحياء حفلين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومي الخميس والجمعة، الموافقين 10 و11 فبراير المقبل، لافتًا إلى أن الاتفاق جاء بعد إلغاء حفلي 23 و24 يناير الجاري، على نفس المسرح.

ولفت «خيرت»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه يحرص دائمًا على لقاء جمهوره طوال العام، من خلال حفلاته الشهرية التي تُقام على مسارح الأوبرا المختلفة، في إطار الحفاظ على الأصول الموسيقية التي يعمل دومًا على الارتقاء بها، ومن ثم يعرضها للجمهور بعد أن يمهد لها كل المتطلبات الضرورية لخروجها بأفضل صورة ممكنة عالميًا.

ومن المقرر طرح التذاكر الخاصة بالحفلين على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع أن تنقسم أسعارها إلى 3 فئات، الأولى بمبلغ 460 والثانية بمبلغ 760 والثالثة بمبلغ 960 جنيها.

وتقام الحفلات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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