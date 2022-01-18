الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز دعوى مرتضى منصور ضد عبد الناصر زيدان للحكم 28 فبراير

مرتضى منصور
مرتضى منصور

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، ضد الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان،  للحكم في جلسة 28 فبراير المقبل.

 و تحمل الدعوى رقم  1391 سنة 21، ويتهمه فيها بالسب والقذف وتعمد الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي،و كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أقام دعوى قضائية اتهم خلالها الإعلامي عبد الناصر زيدان بالإساءة له على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وقدم "منصور" صورة ضوئية من المنشورات التي وصفها بأنها  تحمل عبارات سب وقذف، كما قدم أسطوانات مدمجة حملت فيديو وصفه بـ"المسيئ".

محكمة القاهرة الاقتصادية رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور عبدالناصر زيدان السب والقذف

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