الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعرف على جدول مواعيد النوات 2022.. وأسباب تسميتها

النوات
النوات

مواعيد النوات 2022 من الكلمات التي زاد معدلات البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع تقلبات الحالة الجوية التي تشهدها كافة محافظات الجوية في شهر طوبة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير جدول نوات الإسكندرية وأسباب تسميتها.

مواعيد النوات 2022 في مصر

شهدت محافظة الإسكندرية الكثير من تقلب حالة الطقس بالإضافة إلى عدد من النوات التي يضطرب فيها الأجواء خلال العام وتصل إلى تعطيل الدراسة في بعض الأحيان ويعرفها الأهالي بالتواريخ والأسماء وهي كما يلي: -

  • نوة القاسم في 4 ديسمبر: تصل مدتها لـ 5 أيام تصحبها عواصف شديدة.
  • نوة الفيضة الصغرى في 19 ديسمبر: تصل مدتها لـ 5 أيام تصحبها أمطار شديدة.
  • نوة عيد الميلاد المجيد في 28 ديسمبر: تصل مدتها ليومين تصحبها أمطار وتعد آخر نوات العام.
  • نوة رأس السنة في 2 يناير: تستمر لمدة 4 أيام تصحبها أمطار وتعد أولى نوات العام الجديد.
  • نوة الفيضة الكبرى في 12 يناير: تستمر لمدة 6 أيام تصحبها رياح شديدة تصل لأمطار رعدية.
  • نوة الغطاس في 19 يناير: تستمر لمدة 3 أيام تصحبها انخفاض تام في درجات الحرارة.
  • نوة الكرم في 28 يناير: تستمر لمدة 7 أيام.
  • نوة الشمس في 18 فبراير: تستمر لمدة 3 أيام.
  • نوة السلوم في 2 مارس: تستمر لمدة يومين.
  • نوة الحسوم في 9 مارس: تستمر لمدة 6 أيام وتصحبها أمطار.
  • نوة الشمس الكبرى في 18 مارس: تستمر لمدة يومين.
  • نوة عودة في 24 مارس: تأتي في فصل الربيع وتكون ممطرة أحيانا.

 

أسباب تسمية النوات بهذا الاسم 

مواعيد النوات 2022 وأسمائها من الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين حيث تكمن أسباب التسمية فيما يلي :-

  • نوة القاسم بسبب غرق أحد الصيادين.
  • نوة الفيضة بسبب ارتفاع أمواج البحر وشدة الأمطار والرياح.
  • نوة عيد الميلاد بسبب أعياد الميلاد المجيد.
  • نوة رأس السنة بسبب احتفالات رأس السنة.
  • نوة الغطاس بسبب عيد الغطاس للأخوة الأقباط.
  • نوة الكرم بسبب الأمطار الغزيزة التي تصاحبها.
  • نوة السلوم بسبب الرياح التي تهب من مدينة السلوم.

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وائل لطفي

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