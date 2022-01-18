الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة

جريدة الدستور

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، تضامن بلاده مع دولة الإمارات في مواجهة الاعتداء الآثم الذي تعرضت له أمس، وقال: إن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة.
وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس العراقي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ حيث أدان برهم صالح الاعتداء على دولة الإمارات.
واضاف: أن مثل هذه الأعمال تُشكل تصعيداً وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، مشددا على أهمية العلاقات مع دولة الإمارات.
ومن جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد بموقف العراق الداعم للإمارات.. معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها العراق في سبيل إرساء السلام في ربوع المنطقة.

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حقوقنا وحقوقهم

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