الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية تدين الهجوم على منشآت البنية التحتية الإماراتية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أدانت روسيا بشدة هجوما استهدف البنية التحتية الصناعية والمدنية في الإمارات؛ واصفة إياه بالعمل الاستفزازي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء "ندين بشدة هذا العمل الاستفزازي ضد منشآت البنية التحتية المدنية لدولة الإمارات الصديقة".

وأضافت "نشعر بالقلق من أن مثل هذه المحاولات لنقل الأعمال العدائية من اليمن إلى أراضي الدول المجاورة محفوفة بمزيد من تصعيد العنف".

وتابعت قائلة: "نلاحظ مع الأسف أن مثل هذه الهجمات هي نتيجة مباشرة للتدهور المستمر للوضع في الجمهورية اليمنية، والتي تشعر الدول المجاورة بعواقبها إلى حد كبير".

وأضافت زاخاروفا "نعيد التأكيد على موقفنا المبدئي بأنه لا بديل عن التسوية السلمية للوضع في اليمن من خلال مفاوضات شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول سياسية، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع القوى السياسية الرئيسية والمجموعات الطائفية والإقليمية في اليمن".

واختتمت بالقول: "في هذا السياق، ندعو مرة أخرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج إلى تكثيف جهود الوساطة التي يقوم بها".

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وائل لطفي

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