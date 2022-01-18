بدء محاكمة حنين حسام فتاة «التيك توك» فى الاتجار بالبشر

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة فتاة "التيك توك" حنين حسام، في قضية الاتجار بالبشر.

وكان دفاع حنين حسام طلب الجلسة الماضية، بضم بعض شهادة رجال الأمن، في قضية التحريض على الفسق والفجور، والتي قضت فيها المحكمة ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها، واستمعت هيئة المحكمة إلى المتهمة حنين حسام والتي طلبت بإخراجها من القفص واستجابت لها المحكمة، وهي في حالة من البكاء قائلة: «مستقبلي بيضيع حيث إنني لما ألتقي بعائلتي منذ 17 شهرا ولم أذهب إلى جامعتي».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وتضمن الحكم فى ذلك القضية بمعاقبة مودة الأدهم، و3 آخرين حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».

وقالت الحيثيات إنه استقر فى يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح إليها وجداتدنها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها تتحصل فى قيام المتهمين بالتحريض على الفسق والدعارة عبر محادثات مرئية مع الشباب.