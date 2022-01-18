برلماني: توجه مصر للنقل الجماعي يقلل الحوادث ويحسن معيشة المواطنين

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن اهتمام مصر بتطوير وسائل النقل والاتجاه إلى وسائل النقل الجماعي الحديثة والمتطورة والصديقة للبيئة، يعكس اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بتوفير وسائل نقل آمنة وعصرية والحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث.

ونوه محسن، في تصريحات له اليوم، بمتابعة الرئيس السيسي لمشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية، والتي تعمل بالطاقة النظيفة وأهمية إحلالها بشكل سريع لتحسين الصحة العامة ومستوى معيشة المصريين، فضلا عن ربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية فى القاهرة الكبرى، وكذلك على مستوى المحافظات الجمهورية، وبما يتكامل مع مشاريع التنمية الضخمة في البلاد.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بوسائل النقل الحديثة والعصرية، التي تعمل عليها مصر الآن، ممثلة في القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي السريع وقطار المونوريل، وغيرها من الوسائل العصرية التي تستخدم الطاقة النظيفة.

واختتم النائب احمد محسن، بالتأكيد على أهمية وقيمة وسائل النقل الجديدة والجماعية في اختصار الوقت وتقليل الحوادث وفتح آفاق جديدة لفرص العمل، للذين سيعملون عليها، لافتا إلى أن مصر تخطو لتكون دولة عصرية في مختلف وسائل النقل النظيف خلال سنوات قليلة.

وتابع الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية التي تعمل بالطاقة النظيفة.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعات النقل الجديدة التي تتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر، والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة، والتي ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية فى القاهرة الكبرى، وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية، وهي وسائل النقل الحديثة المتمثلة فى القطار الكهربائي السريع، وقطار المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والأتوبيس الترددي السريع BRT الذي سيعمل بالطريق الدائري، بالإضافة إلى التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمترو الأنفاق.