خلال محاكمتها بالاتجار بالبشر.. حنين حسام بـ«مكياج وشعر مصفف» فى قفص الجنايات

ظهرت فتاة التيك توك حنين حسام، خلال جلسة إعادة محاكمتها بتهمة الاتجار بالبشر، اليوم الثلاثاء، مصففة الشعر، ومستخدمة لأدوات تزيين الوجه "مكياج".

ووصلت قبل قليل حنين حسام، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، لحضور إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بالاتجار بالبشر.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، قد أصدرت قرارًا بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبدالحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعًا بالاتجار في البشر.

وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال فتاة تيك توك حنين حسام، وقررت تأجيل محاكمتها لسماع أقوال الشهود، وذلك بعد اتهامها باستقطاب فتيات لم تتجاوز أعمارهن 18 عامًا، واستغلالهن في نشر الفسق والفجور، واستخدامهن بزعم توفير فرص عمل لهن، وذلك تحت ستار عملهن كمذيعات، من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي.