الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال محاكمتها بالاتجار بالبشر.. حنين حسام بـ«مكياج وشعر مصفف» فى قفص الجنايات

حنين حسام
حنين حسام

ظهرت فتاة التيك توك حنين حسام، خلال جلسة إعادة محاكمتها بتهمة الاتجار بالبشر، اليوم الثلاثاء، مصففة الشعر، ومستخدمة لأدوات تزيين الوجه "مكياج".

ووصلت قبل قليل حنين حسام، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، لحضور إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بالاتجار بالبشر.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، قد أصدرت قرارًا بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبدالحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعًا بالاتجار في البشر.

وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال فتاة تيك توك حنين حسام، وقررت تأجيل محاكمتها لسماع أقوال الشهود، وذلك بعد اتهامها باستقطاب فتيات لم تتجاوز أعمارهن 18 عامًا، واستغلالهن في نشر الفسق والفجور، واستخدامهن بزعم توفير فرص عمل لهن، وذلك تحت ستار عملهن كمذيعات، من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي.

فتاة التيك توك حنين حسام الاتجار بالبشر مكياج محكمة جنايات القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

ليفربول يعلق على فوز صلاح بالمركز الثالث فى "ذا بيست"

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

الحكومة تنفى حرمان المؤمّن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها

«القوى العاملة» تفتح بابًا للممرضات بالعمل فى أكبر الصروح الطبية بالكويت

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس