الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن مصر سددت أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها الخارجية والداخلية خلال عام، حيث بلغ إجمالي خدمة الدين 731.9 مليار جنيه، منها 230.8 مليار جنيه سددت خلال النصف الثاني من عام 2019-2020، و501.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020-2021، على الرغم من الضغوط التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالميًا.

وأوضح تقرير صادر عن جهاز الإحصاء- حصل "الدستور" على نسخة منه- أنه تم توجيه الجزء الأكبر من إجمالي خدمة الدين لسداد فوائد الدين بقيمة 419.2 مليار جنيه خلال عام كورونا، بينما بلغ حجم الأموال الموجهة لسداد أقساط الدين 312.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام.

وأشار التقرير إلى استحواذ الدين الداخلى على النصيب الأكبر من الديون المسددة بنسبة 90.6%، أى بقيمة 663.8 مليار جنيه، منها 376.3 مليار جنيه فوائد الدين الداخلى و287.5 مليار جنيه أقساط الدين الداخلى.

أما عن الديون الخارجية، فأظهر تقرير الإحصاء أن مصر سددت 68.1 مليار جنيه بنسبة 9.3% من إجمالى الديون المسددة، منها 42.9 مليار جنيه فوائد الدين الخارجى و25.2 مليار جنيه أقساط الدين الخارجي.

كما أظهر أن نسبة أقساط الديون المسددة إلى الناتج المحلى ارتفعت لـ4% خلال النصف الثانى من عام 2020/2021 مقابل 3.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بينما بلغت نسبة الفوائد المسددة إلى الناتج المحلى 3.8% خلال الفترة بين شهرى يوليو- ديسمبر 2020/2021 مقابل 4.3% خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

وأعلن تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2021-2022 بنحو 439 مليون دولار، ليصل إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.

الاحصاء ديون الدين مصر سداد الناتج المحلي كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

ليفربول يعلق على فوز صلاح بالمركز الثالث فى "ذا بيست"

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

الحكومة تنفى حرمان المؤمّن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها

«القوى العاملة» تفتح بابًا للممرضات بالعمل فى أكبر الصروح الطبية بالكويت

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس