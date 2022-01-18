الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تدين الهجوم الحوثى الإرهابى على منشآت مدنية فى أبوظبى

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد ونجلاء المنقوش

 أدانت ليبيا، الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، من الوزيرة الليبية نجلاء المنقوش، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء.

وعبّرت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش  خلال الاتصال الهاتفي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية، على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وأكدت المنقوش تضامن ليبيا الكامل مع دولة الإمارات، وقدمت تعازيها في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغاشم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ابوظبى ليبيا منشآت مدنية الوزيرة الليبية

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وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

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