محافظ بورسعيد يشيد بفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة

أشاد اللواء عادل الغضبان بفريق عمل منظومة الشكاوي الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بقيادة المهندسة رشا شريف، بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام (2021) بناءً على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

حيث يعمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم.

وقد أعلن المركز عن العديد من المبادرات التي هدفها دائمًا إرضاء المواطن والسعي لراحته وتلافي شكواه مثل المنظومه تتوقف لكننا لا نتوقف، ومبادرة “احنا معاك واطمئن”.

وطالب المحافظ، فريق العمل بالمحافظة بالاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة التي تشهدها محافظة بورسعيد والدولة المصرية.

كما أشاد المحافظ بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام “الواتس آب” المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 - 01555516528.