«الجارديان»: 100 ألف تقرير عن التلوث في بريطانيا

تلقت وكالة البيئة البريطانية العام الماضي أكثر من 100 ألف تقرير عن تلوث المياه والهواء والأرض في المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تحدث المواطنون عن الأنهار التي تتدفق بالفضلات وإلقاء المواد الكيميائية ونفوق الأسماك والمصانع التي تنبعث منها أبخرة خطرة والمحميات الطبيعية والريف المليء بالنفايات، فضلاً عن الضوضاء التي لا تطاق والهواء الملوث.

وأشارت الصحيفة إلى تجاهل جميع هذه التقارير تقريبًا، ووفقًا لوثائق مسربة فقد أمرت الوكالة موظفيها بتجاهل جميع الحوادث البارزة باستثناء أكثرها وضوحًا، وتم إرسال موظفيها لمراقبة 8 آلاف حادث تلوث فقط من بين 116 ألف حادث تلوث محتمل ولم يتم تقديم سوى عدد قليل من الشركات إلى المحكمة.

وأكدت الصحيفة أن الجميع في المملكة المتحدة يعلم أن بريطانيا محاطة بالتلوث الذي يسبب المرض ويكلف مليارات الجنيهات كل عام للتنظيف.

وأوضحت أن الوثائق الحكومية المسربة تكشف مدى الضرر الذي حدث، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم تخفيض ميزانية الوكالة، وتخفيض عدد موظفيها بشكل كبير وإضعاف سلطاتها.

وتابعت أن بريطانيا أصبحت واحدة من أقل الأماكن أمانًا للعيش في أوروبا.