نظرة على صفحته أولًا.. نصائح هامة لاختيار مصور زفافك

ليلة الزفاف، أفضل ليالي العمر، ويحرص الزوجان على أن تخرج بأفضل صورة ممكنة، ولعل اختيار المصور، أحد أهم هذه العوامل التي يجب أن يراعيها الزوجان عند الإقدام على هذه الخطوة، لأنه الشخص المنوط به حفظ هذه الذكريات إلى الأبد، أو جعلها سيئة إلى الأبد.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار مصور الزفاف الخاص بك وذاك بحسب ما ورد في موقع “insider”.

تأكد من أن أسلوب المصور:

في هذه الأيام يحرص جميع المصورين على أن يكون لهم صفحات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي، قم بزيارة إلى هذه الصفحات وتعرف على طبيعة الصور وطريقة التصوير التي يقوم بها المصور قبل الشروع في الاتفاق معه على تصوير حفل زفافك.

يجب أن يطرح المصور هذه الأسئلة:

يجب أن يطرح المصور هذه الأسئلة عليك، وهي ما نوع الصور التي تحبها؟ عما تبحث؟ ما نوع الصور التي تلفت انتباهك؟، فإذا لم يطرح المصور هذه الأسئلة لابد أن تشك في مدى احترافية المصور، أو على الأقل في رغبته بأن يخرج يومك بأفضل صورة ممكنة.

لا ترهق المصورين بالمكالمات والرسائل غير الهادفة:

قالت هيرينجتون، مصورة شهيرة لـ"insider" إن الأسئلة الكثيرة وغير المفيدة التي يطلقها الزوجان، هي إشارة أخرى إلى أنه لا ينبغي أن تعمل معهم وذلك لعدم احترامهما لوقتها أو حدودها الشخصية، ووصفت هؤلاء الأشخاص بأنهم أفراد يتراسلون باستمرار بما يتجاوز نقطة الصلة.

اختر مصورًا بنفس طولك:

قالت هيرينجتون، المصورة، إن جزءًا كبيرًا من قرارها يعود إلى الشخصية نفسها الخاصة بالعميل ، وأخبرت بذلك Insider أنها فاضحة للغاية وثرثارة، وتريد العمل في بيئات ترحب بذلك لأنها تحب أن تشعر بالتوافق مع عملائها، لذا تفضل أن يكون العملاء بنفس طولها حتى لا يعمل ذلك على ارهاقها في الصور.