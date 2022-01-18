الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرز إطلالاتها.. «ميشيل أوباما» سيدة أولى في الحكم والأزياء أيضًا (صور)

ميشل وأوباما
ميشل وأوباما

من تصميمات الهندي الأمريكاني، نعيم خان، ارتدت ميشيل أوباما، أفضل فساتينها على الإطلاق، والتي جعلتها تستحق عن جدارة، لقب "أشيك السيدات الأوائل في العالم"، فكانت دائمًا اختياراتها من الفساتين أو البدل الرسمية، مناسبة تمامًا للمناسبة التي هي بصدد الظهور فيها، وفي السطور التالية نستعرض عدد من أبرز إطلالاتها بحسب ما ورد في موقع "insider".

الفستان الأسود في الأحمر الناري:

في عام 2008 ارتدت أوباما فستانًا رائعًا للغاية بخصره الأسود المتقاطع، والمزيج الطويل من اللون الأحمر إلى الأسود أبرز مكانتها التمثيلية بشكل مبهج، وفي الغالب كان من  المثير للاهتمام النظر إليها، هو شيء يمكن قوله فيما يتعلق بالدور المعتاد لقرينة الرئيس.

ميشيل تذهل الحضور بثوبها الأبيض:

من تصميم “Jason Wu”، ارتدت ميشيل أوباما، فستانًا باللون الأبيض وتميز بزهور الأورجانزا، هذا الفستان ظهرت به في العام 2009، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الفستان قبل الظهور به ولم يعرف أحد أن السيدة أوباما قد اختارت تصميمه الذي كان ينوي أن يرمز إلى الأمل حتى شاهده الجمهور على شاشة التلفزيون.

في نفس العام، عززت أوباما نفسها كرمز للموضة عندما ارتدت ثوبًا بلون الشمبانيا في عشاء رسمي، وقامت أوباما بإقران فستان المصمم الهندي الأمريكي نعيم خان بـ"شال". 

ثوبًا أحمر لامعًا في حفل عشاء رسمي: 

في عشاء رسمي مع الصين، ارتدت أوباما ثوبًا من تصميم المصمم البريطاني ألكسندر ماكوين، مما أغضب العديد من المصممين الأمريكيين الذين شعروا أنه كان يجب أن ترتدي فستانًا أمريكيًا.

فستان أبيض في رحلة لندن:

لا يزال الثوب الأبيض الذي ارتدته أوباما خلال رحلة إلى لندن عام 2011 أحد أفضل إطلالاتها، وارتدت ثوب من تصميم توم فورد، خلال حضورها مأدبة مع الملكة.

فستان أسود في أول ظهور بعد مغادرة البيت الأبيض:

في عام 2017، ارتدت أوباما الفستان الأسود القصير، في أول ظهور علني لها منذ مغادرتها البيت الأبيض، وكان فستان “Cushnie et Ochs” ذو خط رقبة فريد لفت انتباه الكثيرين في “ESPYS” في لوس أنجلوس. 

الفستان الأسود في الأحمر الناري ميشيل تذهل الحضور بثوبها الأبيض ثوب ا أحمر لامع ا في حفل عشاء رسمي فستان أبيض في رحلة لندن فستان أسود في أول ظهور بعد مغادرة البيت الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

«الأرصاد»: سقوط الأمطار الغزيرة سيستمر لسنوات مقبلة

السيسي يوجه برفع «الأدنى للأجور» إلى 2700 جنيه وتعيين 30 ألف مدرس سنويا

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

فرصة ذهبية استثنائية للحوار.. إشادات دولية واسعة بمنتدى شباب العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني