أبرز إطلالاتها.. «ميشيل أوباما» سيدة أولى في الحكم والأزياء أيضًا (صور)

من تصميمات الهندي الأمريكاني، نعيم خان، ارتدت ميشيل أوباما، أفضل فساتينها على الإطلاق، والتي جعلتها تستحق عن جدارة، لقب "أشيك السيدات الأوائل في العالم"، فكانت دائمًا اختياراتها من الفساتين أو البدل الرسمية، مناسبة تمامًا للمناسبة التي هي بصدد الظهور فيها، وفي السطور التالية نستعرض عدد من أبرز إطلالاتها بحسب ما ورد في موقع "insider".

الفستان الأسود في الأحمر الناري:

في عام 2008 ارتدت أوباما فستانًا رائعًا للغاية بخصره الأسود المتقاطع، والمزيج الطويل من اللون الأحمر إلى الأسود أبرز مكانتها التمثيلية بشكل مبهج، وفي الغالب كان من المثير للاهتمام النظر إليها، هو شيء يمكن قوله فيما يتعلق بالدور المعتاد لقرينة الرئيس.

ميشيل تذهل الحضور بثوبها الأبيض:

من تصميم “Jason Wu”، ارتدت ميشيل أوباما، فستانًا باللون الأبيض وتميز بزهور الأورجانزا، هذا الفستان ظهرت به في العام 2009، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الفستان قبل الظهور به ولم يعرف أحد أن السيدة أوباما قد اختارت تصميمه الذي كان ينوي أن يرمز إلى الأمل حتى شاهده الجمهور على شاشة التلفزيون.

في نفس العام، عززت أوباما نفسها كرمز للموضة عندما ارتدت ثوبًا بلون الشمبانيا في عشاء رسمي، وقامت أوباما بإقران فستان المصمم الهندي الأمريكي نعيم خان بـ"شال".

ثوبًا أحمر لامعًا في حفل عشاء رسمي:

في عشاء رسمي مع الصين، ارتدت أوباما ثوبًا من تصميم المصمم البريطاني ألكسندر ماكوين، مما أغضب العديد من المصممين الأمريكيين الذين شعروا أنه كان يجب أن ترتدي فستانًا أمريكيًا.

فستان أبيض في رحلة لندن:

لا يزال الثوب الأبيض الذي ارتدته أوباما خلال رحلة إلى لندن عام 2011 أحد أفضل إطلالاتها، وارتدت ثوب من تصميم توم فورد، خلال حضورها مأدبة مع الملكة.

فستان أسود في أول ظهور بعد مغادرة البيت الأبيض:

في عام 2017، ارتدت أوباما الفستان الأسود القصير، في أول ظهور علني لها منذ مغادرتها البيت الأبيض، وكان فستان “Cushnie et Ochs” ذو خط رقبة فريد لفت انتباه الكثيرين في “ESPYS” في لوس أنجلوس.