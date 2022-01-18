اللبنانية غنوة محمود تنضم لأبطال مسلسل «جوقة عزيزة»

انضمت الفنانة اللبنانية غنوة محمود لأبطال المسلسل السوري "جوقة عزيزة"، من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق، والذي يجري تصويره حاليًا تمهيدًا لعرضه في دراما رمضان المقبل.

وعبرت “غنوة” عن سعادتها بالمشاركة في العمل الضخم الذي يضم نخبة من أبرز نجوم الدراما العربية، على رأسهم سلّوم حداد ونسرين طافش وأيمن رضا ومحمد حداقي ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ونور صعب ويحيى بيازي وعبدالفتاح المزين ورنا العظم ويارا دولاني وسليم صبري وعلي كريم وعاصم حواط وإيمان عبدالعزيز وحمادة سليم وإليانا سعد.

وكشفت “غنوة” عن أنها تظهر بشخصية "شارلوت" ضمن أحداث المسلسل، حيث إنها شخصية مختلفة جدًا عما ظهرت به من أدوار، حيث يقدّم "جوقة عزيزة" دراما غير مسبوقة ضمن العمل الشامي الأضخم للموسم المقبل، حيث يدور العمل فى إطار اجتماعي، حيث يكشف كثيرًا من التفاصيل الخاصة بأجواء البيئة الشامية بطريقة مختلفة وجديدة.

يذكر أن “غنوة” محمود شاركت فى مسلسل "السيدة زينب" والذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية بطولة كل من سوسن بدر ومحمود عبدالمغنى ورانيا منصور ودينا وليلى عز العرب وأحمد وفيق وفراس سعيد وسامي مغاوري، وسيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.

وظهرت الفنانة اللبنانية غنوة محمود خلال أحداث مسلسل "السيدة زينب" فى دور زوجة النجم محمود عبدالمغني وتجسد دور شريرة وامرأة متسلطة ولديها ابنة منه، وتتعاون مع سوسن بدر في الشر وأعمال الدجل والشعوذة وتدخل في صراعات خلال أحداث المسلسل.

أحداث مسلسل "السيدة زينب"، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة في إطار اجتماعي، وسوف يذاع "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.